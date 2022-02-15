Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги

Європарламент схвалив рішення Ради ЄС щодо надання Україні нового пакету допомоги у 1,2 млрд євро. Відповідний документ депутати ЄП ухвалили 15 лютого.

Допомога у розмірі 1,2 млрд євро піде для підтримки макроекономічної стабілізації та програми корінних реформ в Україні.

Допомога буде надана у вигляді позик та послужить покриттю платіжного балансу України, як зазначається у програмі Міжнародного валютного фонду.

Гроші повинні будуть переведені двома траншами по 600 млн євро протягом 12 місяців. 24 січня 2022 року Європейський Союз оголосив, що має намір виділити Україні 1,2 млрд євро у рамках нової програми "екстреної" макрофінансової допомоги. 1 лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн звернулася до Європарламенту та країн-членів ЄС прискорити процес узгодження надання Україні першого траншу у 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги.

Макрофінансова допомога є частиною ширшої взаємодії ЄС із сусідніми країнами та призначена для використання як винятковий інструмент реагування на кризу в ЄС. Він доступний для країн-сусідів ЄС, які мають проблеми з платіжним балансом. Це доповнює допомогу МВФ. Кредити МФА фінансуються за рахунок позик ЄС на ринках капіталу. Кошти надаються на тих самих фінансових умовах, що у країнах-бенефіціарах. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.