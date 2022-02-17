Інвестори виводять капітал з України, а це тисне на курс долара, - Шмигаль

Під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал з України й це, зі свого боку, призводить до тиску на курс долара, а також на значні витрати Національного банку на підтримку стабільності.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Марафону єднання UАразом.

Він наголосив, що для нашої економіки на сьогодні немає реальних макрозагроз щодо коливань курсу, щодо розкручування подальшої інфляції.

Шмигаль зазначив, що газовий шантаж, від якого страждає уся Європа, та кібератаки, які стали все частішими, несуть усе більше загроз.

"Це часткова залежність української енергосистеми, яку ми також долаємо, це тиск на гривню через створену інформаційну атаку. Це додаткові ризики для інвестицій, це панічні настрої, загрози й іншого характеру, з якими ми дійсно стикаємося, із якими кожного дня живемо", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що Україна спокійно проходить опалювальний сезон, диверсифікує постачання газу, домовляється із міжнародними партнерами про альтернативний реверс газу.

У кінці січня президент Володимир Зеленський заявив, що паніка, до якої призвели повідомлення щодо можливого наступу Росії на Україну, коштувала українській економіці 12,5 млрд грн. Відтоді воєнна загроза не тільки не зменшилась, але й вийшла на новий рівень - західними ЗМІ називались навіть конкретні дати можливого нападу Росії.

За результатами аукціону 15 лютого міністерству фінансів вдалося розмістити держоблігацій (ОВДП) лише на 66 млн грн, що в сотні разів менше, ніж традиційно міністерство залучає на подібних аукціонах.