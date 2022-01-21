Німеччина не заплатить компенсацію, якщо "Північний потік-2" не буде схвалений, - міністр економіки

У Німеччині розповіли, що буде, якщо регулятор вирішить, що проєкт "Північний потік - 2" не відповідає праву Євросоюзу і ФРН. Країна не буде виплачувати компенсацію.

Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

За його словами, наразі Федеральне мережеве агентство призупинило процедуру сертифікації.

"Якщо вона буде відновлена, то ця процедура повинна буде вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких і європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не покладається", - заявив політик.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2".