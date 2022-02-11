Рада ЄС схвалила виділення 1,2 млрд євро допомоги Україні. Слово за Європарламентом

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро. Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Щоб кошти допомоги надійшли до України, пропозицію має ще схвалити Європейський парламент. Голосування щодо виділення допомоги може пройти в Європарламенті за прискореною процедурою.

"Нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність і її вплив на економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради ЄС.

Екстрена макрофінансова допомога Україні розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох виплат.

Україна отримає перший транш у 600 євро одразу після завершення всіх необхідних погоджувальних процедур і за умови виконання програми МВФ.

Виплата другого траншу буде пов'язана з виконанням програми МВФ і умовами Меморандуму про взаєморозуміння, на основі якого виділяється макрофінансова допомога.

Кошти підуть на зміцнення економічної стійкості та стабільності України, управління й верховенство права, а також на енергетику.

24 січня 2022 року Європейський Союз оголосив, що має намір виділити Україні 1,2 млрд євро у рамках нової програми "екстренної" макрофінансової допомоги.

1 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до Європарламенту та країн-членів ЄС прискорити процес узгодження надання Україні першого траншу у 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.