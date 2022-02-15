Роботу ПриватБанку та Ощадбанку відновлено після DDOS-атак

В Україні відновили роботу вебресурсів ПриватБанку та Ощадбанку після DDOS-атак. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України", - йдеться в повідомленні.

У Держслужбі спецзв'язку нагадали, що зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів ПриватБанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

"Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці", - зазначається повідомленні.

У пресслужбі ПриватБанку повідомили, що він витримав DDoS-атаку протягом кількох годин.

"Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси (АТМ, ТСО) не працювали. Починаючи з 16:30 ці сервіси відновлено. На цей момент ми спостерігаємо нестабільність в доступі до Приват 24. ПриватБанк вживає усіх необхідних заходів, щоб забезпечити доступ до всіх наших послуг", - йдеться в повідомленні. За матеріалами УНН.