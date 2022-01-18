Шольц допустив санкції проти "Північного потоку-2" при вторгненні РФ в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключив санкцій проти "Північного потоку- 2" у разі вторгнення Росії в Україну. Глава німецького уряду зазначив, що при російській військовій агресії будуть обговорюватися будь-які обмежувальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца в ході пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ціна буде високою, і якщо буде військова агресія проти України, обговорюватися буде все", - сказав канцлер, відповідаючи на питання про те, як вторгнення Росії вплине на "Північний потік-2".

Шольц зазначив, що ексглава уряду Німеччини Ангела Меркель перебуває з ним у тісному контакті з питання російського газопроводу. За його словами, щодо обмежувальних заходів щодо "Північного потоку-2" раніше домовився колишній міністр закордонних справ Хейко Маас з представниками США.

В ході пресконференції Столтенберг заявив про відсутність єдиної позиції в НАТО щодо "Північного потоку-2". Він також звинуватив "Газпром" у маніпуляціях на газовому ринку Європи.