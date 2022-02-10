Швеція щорічно даватиме Україні €22 мільйони для підтримки реформ

Швеція в рамках нової стратегії співробітництва з Україною виділятиме протягом семи років 22 мільйони євро щорічно.

Про це сказала міністр з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс на брифінгу після зустрічі з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо надавати нашу підтримку як в рамках програми співробітництва, так і в рамках гуманітарної підтримки. Урядом Швеції нещодавно було прийнято рішення щодо нової стратегії співробітництва між Швецією та Україною, яке розраховане на 7 років і було збільшено обсяг Співробітництва. Кожного року Україна буде отримувати близько 22 млн євро в рамках співробітництва заради реформ", - сказала вона.

Міністр зауважила, що ця допомога сприятиме розбудові сталої економіки України та стійкого суспільства.

Відповідаючи на запитання, чи змінилася позиція Швеції щодо того, що країна не надаватиме зброї Україні, міністр зазначила: "У Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї, тому немає наразі планів щодо постачання зброї до України"

Проте, Швеція співпрацює з Україною з часів незалежності і загальний обсяг фінансування склав 400 мільярдів євро і планується подальше розширення допомоги, сказала Ернкранс.

"Нещодавно Швеція брала участь у запуску нової ініціативи, а саме фонду «Партнерство за сильну Україну», в якому ще чотири країни беруть участь. Внесок Швеції складає 5 млн євро, які розраховані на три роки, сподіваємося, що питання постраждалих від конфлікту в районах Донецької та Луганської областей за допомогою цих коштів будуть вирішені", - сказала вона.

На зустрічі Верещук делегацією зі Швеції обговорювалися найбільш важливі потреби українського населення, які постраждали від конфлікту на сході та окупації Криму.

Раніше Верещук та представники держав-партерів: Великої Британії, Канади, Швеції, Швейцарії та США підписали меморандум про запуск фонду "Партнерство за сильну Україну" для допомоги громадам, постраждалим від агресії РФ.

Фонд "Партнерство за сильну Україну" має стартовий бюджет 35 млн фунтів стерлінгів ($47 млн) для перших проєктів.

Також повідомлялося, що Міжнародний фонд "Партнерство за сильну Україну" профінансує чотири проєкти цього року, серед яких - термомодернізація житла у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.