Space Х успішно запустив у космос український супутник "Січ-2-30"

У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом на мисі Канаверал у США стартував запуск українського супутника "Січ-2-30".

Про це стало відомо з онлайн-трансляції запуску на YouTube-каналі американської компанії SpaceX, ракета якої вивела на орбіту український супутник.

Планується, що після запуску супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження Землі Copernicus, а зображення із супутника Україна отримуватиме щодня.

Дані супутника в Україні прийматиме та оброблятиме Центр управління польотами. Його було створено з нуля після втрати космічної інфраструктури в Євпаторії внаслідок анексії Криму.

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійшлась Державному космічному агентству України в 1,99 млн доларів. За матеріалами ТСН.ua