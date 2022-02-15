США офіційно запропонували Україні кредитні гарантії в розмірі до $1 млрд, - Блінкен

Уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, передає "Європейська правда".

"Ця пропозиція - у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами - зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії", - йдеться у заяві.

У Вашингтоні нагадали, що в період з 2014 по 2016 роки Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на $1 мільярд.

"Ці кредитні гарантії відіграли важливу роль у допомозі Україні успішно стабілізувати її економіку на тлі попередньої російської агресії та втілити сміливий порядок денний економічних реформ, підкріплений амбітною співпрацею з МВФ", - зазначили в Держдепі. За матеріалами Цензор.НЕТ