США та ЄС обговорили можливості реверсного постачання газу до України та Молдови

США та ЄС пообіцяли забезпечити енергетичну безпеку Україні та Молдові, у тому числі за рахунок реверсного постачання газу, йдеться у заяві за підсумками засідання Енергетичної ради ЄС-США, повідомляє Держдеп США.

Зазначається, що США та ЄС обговорили питання про інтенсифікацію співпраці у короткостроковій перспективі, щоб забезпечити достатнє постачання енергії до ЄС та його сусідів в умовах поточної геополітичної напруженості.

Згідно з документом, енергетична рада підкреслила неприпустимість використання постачань газу як важіль геополітичного тиску.

Рада називає Україну стратегічним партнером як для ЄС, так і для США і "наголосила, що для суверенної України важлива енергетична безпека".

До того ж рада знову заявила, що Україна є стратегічно важливою для ЄС країною з погляду транзиту газу.

Засідання Енергетичної ради ЄС-США відбулося у понеділок, 7 лютого, у Вашингтоні вперше за останні 4 роки.

У ньому взяли участь голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Раніше представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, ситуація із запуском газопроводу ПП-2 не зрушить з місця.

США загрожує РФ санкціями у разі вторгнення, зокрема незапуском ПП-2. Росія запевняє, що не планує нападати на Україну. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.