Світовий банк погіршив прогноз глобального зростання економіки на 2022 рік

Зростання глобальної економіки впродовж 2022 року відбуватиметься повільніше на 0,2%, ніж прогнозувалося пів року тому.

Про це йдеться в доповіді Світового банку, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Слідом за потужним відновленням у 2021 році світова економіка починає помітно уповільнюватися на тлі нових загроз, пов’язаних з варіантами COVID-19, а також зростанням інфляції, боргу та нерівності доходів»,- зазначається в доповіді.

За прогнозами Світового банку, глобальне зростання сповільниться з торішніх 5,5% до 4,1% цьогоріч та 3,2% у 2023 році. У порівнянні з попереднім звітом СБ, оприлюдненим у червні минулого року, прогноз глобального зростання зменшився на 0,2% у 2021 та 2022 роках, однак збільшився на 0,1% у 2023-му.

Нинішня негативна тенденція пояснюється, зокрема, згасанням попиту, а також припиненням фіскальної та монетарної підтримки в усьому світі на тлі пандемії.

«Швидке поширення варіанту Омікрон указує на те, що пандемія, ймовірно, продовжить підривати економічну активність у найближчій перспективі. Крім того, помітне уповільнення великих економік, включно зі США й Китаєм, впливатиме на зовнішній попит у країнах, що розвиваються та на ринках, які формуються», - наголошують у Світовому банку.

Міжнародний валютний фонд в останньому огляді «Перспективи світової економіки» в жовтні минулого року прогнозував глобальне зростання у 2021 році на рівні 5,9%, а у 2022-му – 4,9%.