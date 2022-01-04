Товарообіг між Україною і Китаєм торік сягнув нового рекорду - посол

Обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм та Україною торік лише з січня по жовтень сягнув рекордних 15,76 млрд доларів, що на третину більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Такі дані навів посол Китаю в Україні Фань Сяньжун у статті для Укрінформу, присвяченій 30-річчю встановленню дипломатичних відносин між КНР та Україною.

Дипломат зазначив, що за тридцять років обсяг двосторонньої торгівлі зріс більш як у 60 разів: спочатку він становив 230 млн доларів, а у 2020 році досяг 14,66 млрд доларів.

"Лише за період з січня по жовтень минулого 2021 року товарообіг досягнув 15,76 млрд доларів США, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зростання становило 32,2%. Це новий рекорд у китайсько-українській торгівлі, а Китай стабільно залишається найбільшим торговельним партнером України", - написав Фань Сяньжун.

Він додав, що Україна, своєю чергою, стала найбільшим торговельним партнером Китаю з продажу кукурудзи та олії.

Посол Китаю також нагадав, що минулого року підписано Угоду між урядами Китайської Народної Республіки та України про поглиблення співпраці в галузі інфраструктури. За його словами, це вселяє надію на те, що у цій сфері сторони співпрацюватимуть у нових формах та з більшою ефективністю.

Китай та Україна встановили дипломатичні відносини 4 січня 1992 року. За матеріалами Укрінформ.