У ДБР прокоментували обшуки у Коболєва

За даними слідства, тодішній керівник "Нафтогазу" підписав рішення "Укртрансгазу" щодо мирових угод з комерційними структурами без погодження з наглядовою радою.

Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило проведення обшуків у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", зокрема Андрія Коболєва, та АТ "Укртрансгаз".

У пресслужбі ДБР повідомили, що слідчі дії проходять у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

"Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами. Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому", - йдеться у повідомленні.

У ДБР пояснили, що керівництво "Нафтогазу" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав.

"Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень. Крім того, встановлено, що керівник НАК "Нафтогаз України" підписав Рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, першими про обшуки в Коболєва повідомили журналісти. Проєкт "Монополіст" згодом пояснив, що мова йде про справу, де фігурує бізнесмен Костянтин Жеваго. В 1999 році його компанія АТ УкрЕнергоЗбут закачала 418 млн кубів газу в ГТС, якою тоді оперував Укртрансгаз. Частина газу була поставлена споживачам, а 305 млн кубів "зникли", згідно з судовими матеріалами.

За матеріалами LB.ua