У Казахстані оцінили розмір збитків економіки через протести

Економічні збитки Казахстану від вуличних акцій протесту в країні попередньо можуть становити 2-3 млрд доларів.

Таку суму озвучив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє пресслужба в понеділок, 10 січня.

За його словами, у подіях у країні брали участь бойовики із центральноазіатських країн, Афганістану та Близького Сходу.

"Насильницькі дії терористів спричинили численні жертви серед співробітників правоохоронних органів та мирних жителів, постраждало близько 1300 об'єктів підприємництва, скоєно напади на понад 100 торгових центрів, банків, спалено близько 500 поліцейських машин", - розповів президент Казахстану.

Токаєв сьогодні на засіданні заявив, що в країні відновлено повний порядок.

А президент РФ Володимир Путін порівняв протести у Казахстані з "технологіями Майдану".

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