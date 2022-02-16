Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - рішення Європарламенту

Європарламент схвалив надання України 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги на тлі загрози нового вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба органу.

Виділення пакету допомоги підтримали 598 депутатів, 55 виступили проти, 41 - утримався. Фінансування буде виділено частинами, для виплати України "має продемонструвати прогрес у реалізації макроекономічної програми, розробленої МВФ".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у Twitter, що вітає рішення Європарламенту.

"ЄС ще раз демонструє свою єдність, тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної та фінансової стабільності України. Друзі пізнаються в біді", - написав він.

11 лютого Рада ЄС схвалила рішення Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох траншів. Термін надання другого траншу залежатиме від виконання Києвом попередніх політичних умов і реалізації програми МВФ.

У період з 2014 по 2021 рік ЄС провів п'ять операцій макрофінансової допомоги Україні, кредити за якими склали 5 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наприкінці січня внесла пропозицію щодо додаткової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності. За матеріалами biz.nv.ua