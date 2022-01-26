Україна розраховує на укладання "промислового безвізу" із ЄС до кінця 2022 року - Шмигаль

Плідна взаємодія сторін дає підстави сподіватись на укладання Угоди АСАА ("промислового безвізу") до кінця 2022 року. Також цьогоріч Уряд очікує на приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ. Про це зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає УНН.

Захід, що є підготовчим до 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, відбувся 26 січня за співголовуванням Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та за участі Єврокомісара з питань розширення і сусідства Олівера Варгеї, урядовців і народних депутатів.

Як зауважив Денис Шмигаль, плідна взаємодія сторін дає підстави сподіватись на укладання Угоди АСАА ("промислового безвізу") до кінця 2022 року. Також цьогоріч Уряд очікує на приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ.

Крім того, серед пріоритетів України Глава Уряду назвав укладення угоди із ЄС щодо лібералізації міжнародних автомобільних транзитних вантажних перевезень.

"Ми розраховуємо на спільне з ЄС довгострокове бачення енергетичної безпеки, а також на інтеграцію української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Також Україна, безумовно, зацікавлена в інтеграції учасників платіжного ринку України до європейського платіжного простору SEPA", - відзначив Денис Шмигаль.

Учасники засідання затвердили річний план роботи, який складається з 92 проектів актів Уряду та 55 законопроєктів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує на приєднання до Європейської конвенції про єдиний транзит вже у 2022 році або так званий "митний безвіз".