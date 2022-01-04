Україні торік вдалося зберегти макроекономічну стабільність - Данилишин

Україні у 2021 році вдалося зберегти макроекономічну стабільність та загальмувати поширення пандемії COVID-19, запустити державні програми підтримки економіки та відновити економічне зростання.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

Данилишин зазначив, що економіка України продовжує відновлюватись. За даними Держстату економіка України за 9 місяців 2021 року продемонструвала лише 2,2% річного зростання, що не компенсує тогорічного падіння -4,0% і є нижчим відповідних показників у сусідніх країнах Східної Європи.

Банківська система продовжує залишатись стабільною, достатньо капіталізованою, ліквідною та прибутковою. Економічна криза у зв’язку із поширенням епідемії COVID-19 не призвела до порушення стабільності банківської системи в Україні. Прибуток банківської системи за 11 місяців 2021 року становив майже 66 млрд гривень, збільшившись у 1,5 раза порівняно з відповідним періодом минулого року.

Також минулого року було відновлено співпрацю з міжнародними партнерами. Узгодження параметрів подальшої співпраці з МВФ та отримання кредитної підтримки від міжнародних партнерів дозволило посилити зовнішньоборгову стійкість державних фінансів та сприяло розблокуванню доступу України до міжнародних фінансових ринків.

"У 2021 році успішно продовжено реалізацію ініціативи Президента України щодо стимулювання кредитування малого та мікро бізнесу шляхом впровадження програми компенсації частини відсоткової ставки за банківськими кредитами, а також надання пакетних гарантій під нові інвестиційні проєкти. Це дозволило бізнесу отримати за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» отримати від уповноважених банків майже 30 тис. кредитів на загальну суму близько 80 млрд гривень. За державними гарантіями на портфельній основі банками було надано понад 2 тис. кредитів на загальну суму майже 7 млрд гривень", - зазначив Данилишин.

Він також зауважив, що до здобутків можна віднести й запуск земельної реформи. Скасовано мораторій та запущено ринок сільськогосподарської землі. І хоча на першому етапі ринку продавати й купувати землі с/г призначення можуть лише фізичні особи, кількість угод з купівлі-продажу с/г угідь в Україні вже перевищила 40 тис., а загальна кількість земель, що яких було зареєстровано правочини перевищила 100 тис. га.

Данилишин нагадав, що спільною метою діяльності центрального банку та уряду є підтримка економічного розвитку країни, конструктивність взаємодії різних ланок економічної політики буде досягнуто лише за умови, коли цілі кожної з інституцій, відповідальних за проведення цих політик, будуть чітко відповідати спільній меті діяльності, тобто спрямовуватися на розв’язання проблем економічного розвитку.