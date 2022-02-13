Уряд виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України. Про це за підсумками засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній", - повідомив Шмигаль.

За словами прем'єра, це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном.

Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.

Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.

"12 лютого 2022 року лізингодавець - резидент Ірландії - повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - повідомив авіаперевізник.

Після цього інциденту Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, однак підтвердило, що в авіакомпаній виникли проблеми зі страхуванням. Над вирішенням цієї проблеми, як зазначили у міністерстві, працюють.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що припиняє польоти в Україну на тлі російської загрози.