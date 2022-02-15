Услід за банками DDoS-атаки зазнала "Дія" - Федоров

Потужна DDoS-атака на українські банки розпочалася з Росії та Китаю, повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним. Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тис. пакетів шкідливого трафіку на секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - написав віцепрем'єр.

Він запевнив, що для користувачів "Дії" атака була непомітною.

"Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі", - додав глава Мінцифри.

За матеріалами Гордон.