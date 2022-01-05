В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що Офіс генпрокурора заблокував рахунки компанії

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив, що 4 січня Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським районним судом Києва заблокували кошти на рахунках компанії. Про це повідомив сайт підприємства.

Представники ОГПУ звернулися до українських банків із вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення про накладення арештів на рахунки підприємства. Спір стосується підходу до розрахування ренти. У компанії заявили, що подали до податкової служби апеляцію, також "АрселорМіттал Кривий Ріг" готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді.

У релізі назвали кримінальне провадження проти одного з керівників компанії, відкрите в листопаді минулого року, "прикладом політичного тиску на найбільшого іноземного інвестора". Компанія вважає ці обвинувачення безпідставними.

"Разом із тим ці надумані кримінальні звинувачення висуваються фізичній особі, а не компанії. Зараз цивільний процес проти "АрселорМіттал Кривий Ріг" не ведеться, отже, немає юридичних підстав для блокування рахунків компанії", - наголосили у пресслужбі підприємства.

Заступник генерального директора з адміністративних питань "АрселорМіттал Кривий Ріг" Артем Філіп'єв вважає, що правоохоронні органи паралізували роботу гірничо-металургійного підприємства, на якому працює понад 20 тис. осіб.

17 листопада 2021 року СБУ та Офіс генерального прокурора України повідомили про підозру у службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків фінансового директора "АрселорМіттал Кривий Ріг". Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на 2,2 млрд грн, повідомила пресслужба ОГПУ.

За даними правоохоронців, підозрюваний із травня 2017 року до квітня 2019- го вносив неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами Валявкінського та Новокриворізького родовищ залізних руд. За матеріалами Гордон.