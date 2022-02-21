В Україні посилили охорону підземних сховищ газу

АТ "Укртрансгаз" посилило охорону підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

"Компанія управляє підприємствами критичної інфраструктури. У зв’язку із напруженою ситуацією навколо України проведено додаткові перевірки цих об’єктів та посилено охорону ПСГ. Наразі Укртрансгаз співпрацює із Національною поліцією та Національно гвардією України по забезпеченню стабільної роботи підземних газосховищ", - повідомили у компанії.

У пресслужбі зазначили, що Укртрансгаз не має об'єктів на лінії розмежування.

Укртрансгаз контролює 12 підземних газосховищ по всій Україні. Їхня загальна місткість становить 31 млрд кубометрів.

Раніше нацгвардійці та поліція взяли під посилену охорону Київську ГЕС.