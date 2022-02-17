Велика Британія надасть Україні lb100 мільйонів. Гроші підуть на енергонезалежність від Росії

Велика Британія збільшить обсяг допомоги Україні з 88 мільйонів фунтів до 100 мільйонів фунтів. Наразі ідеться про понад 3,8 мільярдів гривень.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Ці кошти підуть на підтримку системи управління та енергетичної незалежності України.

Кошти виділять із британського фонду Good Governance Fund, який з 2015 року бере участь у підтримці економічних та інституційних реформ у Східній Європі та на Західних Балканах.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія погодила зі США пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну, які "будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію".

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас також зазначала, що в разі запровадження нових санкцій британські активи тих, "хто надає стратегічну чи економічну підтримку російській владі", будуть заморожені, а самі вони не зможуть потрапити до країни.

США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть "непоправних втрат" російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, "Північний потік - 2", РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами. За матеріалами babel.ua