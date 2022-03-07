"Ви робите дива, щоб українці залишалися зі світлом, теплом та газом". Шмигаль подякував енергетикам

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував енергетикам за забезпечення стабільного постачання українцям тепла, газу та електроенергії в умовах війни. Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України 7 березня.

"Хочу подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоб там, де це можливо, українці залишалися зі світлом, теплом і газом. Вам вдячна кожна родина", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що в умовах війни важливою частиною роботи уряду та місцевої влади є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.

Енергетики разом із саперами оперативно відновлюють енергопостачання у звільнених від окупантів населених пунктах.

Також компанія ДТЕК залучила додатково дев'ять енергоблоків своїх ТЕС для компенсації потужності, втраченої через атаку окупантів на Запорізьку АЕС. У ДТЕК наголосили, що всі ТЕС компанії забезпечені вугіллям і готові підтримувати стабільність енергосистеми й виконувати всі вказівки диспетчера. Усі шахти й далі працюють у штатному режимі для забезпечення пальним теплової генерації. Майданчик АЕС захоплено військовими силами Російської Федерації.

Це друга АЕС в Україні, яку атакують російські окупанти. 24 лютого, у перший день вторгнення, вони захопили Чорнобильську АЕС у Київській області та взяли в заручники персонал.

Україна в умовах російського вторгнення готується до синхронізації з єдиною енергосистемою країн ЄС ENTSO-E.

Окрім того, "ДТЕК Енерго" домовилася про імпорт додаткових обсягів вугілля з Польщі для українських ТЕС у період воєнних дій.