Visa та Mastercard заблокували російські картки поза росією

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard йдуть з російського ринку: в найближчі години та дні системи припинять обслуговувати емітовані в росії картки за кордоном та емітовані за кордоном картки Visa та Mastercard - в росії.

Однак транзакції за картками Visa та Mastercard, емітованими російськими банками, можна буде здійснювати всередині росії й надалі, оскільки росія підготувалася до такого сценарію ще після анексії Криму, коли Захід не застосував до росії жодної пекельної санкції.

Однак тоді цю загрозу росія сприйняла серйозно, тому в 2014 році для нівелювання санкційних ризиків щодо операцій з картками всередині росії було створено Національну систему платіжних карток (НСПК). Після цього всі операції всередині росії як за картками міжнародних платіжних систем, так і за картками національної системи "Мир" почали оброблятися НСПК.

Visa Inc. оголосила про призупинення своєї діяльності в росії.

"Visa працюватиме зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб припинити всі транзакції Visa протягом найближчих днів. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не працюватимуть на території Російської Федерації", - заявили в компанії.

Тобто, росіяне не зможуть користуватися за кордоном картками в банкоматах та сплачувати ними через POS-термінали, але також вони не зможуть оплачувати онлайн-покупки за кордоном (від Amazon та Ebay до Alibaba та AliExpress), перебуваючи в росії.

Причина для таких дій - війна росії проти України. "Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали", - заявила голова та головний виконавчий директор Visa Inc. Ел Келлі.

Схожу заяву зробили в Mastercard.

"Відзначаючи безпрецедентний характер нинішнього конфлікту та невизначене економічне середовище, ми вирішили призупинити наші мережеві послуги в Росії. Це рішення випливає з наших нещодавніх дій щодо блокування кількох фінансових установ із платіжної мережі Mastercard, як того вимагають регулятори в усьому світі. Завдяки цій дії картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard. І будь-яка Mastercard, випущена за межами країни, не працюватиме у російських продавців чи банкоматів", - заявили в компанії.

Visa не робила натяків про готовність повернутися в росію, на відміну від Mastercard.

"Ми не сприймаємо це рішення легковажно. Mastercard працює в Росії більше 25 років. У нас є майже 200 колег, які роблять цю компанію настільки важливою для багатьох зацікавлених сторін. Роблячи ці кроки, ми продовжуватимемо зосереджуватись на їх безпеці та добробуті, включаючи продовження надання оплати та пільг. Коли це доречно, і якщо це дозволено законом, ми використаємо їхню пристрасть та креативність для відновлення діяльності, - заявили в Mastercard.

Раніше платіжна компанія PayPal Holdings Inc. призупинила всі послуги в росії, які і платіжна система Payoneer.