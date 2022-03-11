Війна в Україні може підвищити світові ціни на продукти на 20% - ООН

Світові ціни на харчові продукти та корми можуть зрости на 20% внаслідок війни в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

Там побоюються, що Україна не зможе зібрати врожай, якщо війна затягнеться, а росія, своєю чергою, матиме незрозумілі перспективи експорту в наступному році.

За інформацією ФАО, Україна та росія забезпечують 19% світового експорту ячменю, 14% експорту пшениці та 4% експорту кукурудзи, що становить більше третини світового експорту зернових.

За словами генерального директора ФАО Ку Донгуя, ймовірні збої в сільськогосподарській діяльності цих двох великих експортерів основних продуктів можуть серйозно загострити продовольчу безпеку в усьому світі.

"Тривожить те, що просідання у світових поставках може підвищити міжнародні ціни на продукти харчування та корми на 8-22% вище від їхнього і без того підвищеного рівня", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами ФАО, від 20% до 30% полів, які використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться незібраними протягом сезону 2022/2023 років.

В організації також заявили, що інші країни зможуть лише частково покрити очікувану нестачу поставок з України та росії.

"У 2022/2023 роках кількість людей, які страждатимуть від недоїдання, може зрости на 8-13 мільйонів осіб", - заявили в ФАО.

При цьому найбільше відчують наслідки Азійсько-Тихоокеанський регіон, країни Африки на південь від Сахари, Близький Схід і Північна Африка.

Як передавав Укрінформ, раніше в Міжнародному валютному фонді сказали, що війна росії в Україні й небачені санкції проти рф уже спровокували скорочення світової торгівлі, а також підвищення цін на енергоносії та продукти, що обов'язково негативно позначиться на перспективах глобальної економіки.

З 24 лютого в Україні триває війна проти російських загарбників. Збройні сили України за підтримки всього народу мужньо протистоять агресії.