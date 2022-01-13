За пів року в Україні продали менш як 0,4% усіх сільгоспземель - Київська школа економіки

За перші пів року функціонування ринку землі в Україні було продано 0,375% від усіх сільськогосподарських земель у державі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської школи економіки.

Зазначається, що найактивнішою є Харківська область, де продано 1% від загальної площі сільськогосподарської землі в обігу, далі Херсонська область – 0,7%. В аутсайдерах – Рівненська, Львівська та Івано-Франківська області, де продано лише 0,1% землі.

За даними, що вносяться при реєстрації угод купівлі-продажу, середньозважена ціна коливається на рівні близько 40 тис. грн за гектар. Експерт Центру досліджень продовольства та землекористування КШЕ Роман Нейтер пояснив, що ціна земельної ділянки варіюється залежно від типу земельної ділянки та її розташування.

У середньому за перше півріччя ринку землі в Україні укладалося близько 470 угод на день, а сукупна площа угідь, за якими укладено угоди, перевищує 150 тис. га.

“В абсолютних значеннях це істотна сума, адже від 150 тисяч гектарів стартує площа земельних банків найбільших агрохолдингів країни. У відносних числах 155 тис. гектарів – це 0,375% від площі сільгоспземель в Україні. Вважається, що в країнах, де ринок стабільно розвивається, в обігу перебуває близько 1-1,5% землі щорічно”, – прокоментував Нейтер.

За його прогнозом, якщо темпи зростання ринку землі збережуться, Україна зможе вийти на цей цільовий показник вже наступного року.

Нейтер розповів, що структура угод від місяця до місяця вже є стабільною: найбільша кількість транзакцій відбувається із землями для ведення особистого селянського господарства (32,6 тис. угод).

Натомість дві третини із сукупної площі проданих земель - це товарна сільськогосподарська земля (102,4 тис. га), ще третина – земля ОСГ.

У розподілі за типом угідь більша частина проданих земель – це рілля (86,2%), частка сіножаті та пасовищ становить лише 10,6%, а всі інші типи та суміші різних типів угідь становлять лише 3,2% від площі землі в обігу.

У порівнянні з листопадом, обсяги ринку землі в останній місяць 2021 року зросли як за кількістю угод купівлі-продажу, так і за площею землі в обігу приблизно на 30%. У грудні вперше за 6 місяців від запуску ринку, щоденна кількість угод перевищила тисячу, такі показники спостерігалися 5 разів упродовж місяця. Крім того, 6 разів у грудні щоденна площа землі в обігу перевищувала 2 500 га.

Експерт КШЕ зауважив, що абсолютний рекорд було зафіксовано 23 грудня – майже 1 200 транзакцій і понад 3 тис. га проданих земель.

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Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками Київської школи економіки, сукупна розрахункова вартість усіх проданих земель сільськогосподарського призначення за пів року функціонування ринку землі становить орієнтовно понад 5,3 млрд грн.

1 липня 2021 року в Україні відкрився ринок землі сільськогосподарського призначення. До 2024 року купувати сільгосп наділи можуть тільки фізичні особи – громадяни України з обмеженням у 100 гектарів у одні руки. Потім отримувати у власність не більше 10 тис. га землі зможуть юридичні особи, зареєстровані в Україні.