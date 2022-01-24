Загроз для економіки немає, заважає лише інформаційний тиск - Шмигаль

Наразі в Україні не існує загроз функціонуванню національної економіки.

Про це на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"Загроз функціонуванню національній економіці немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. Інших чинників, які можуть дестабілізувати національну економіку на сьогодні немає", - сказав Шмигаль.

Він закликав співвітчизників зберігати спокій, адже ситуація, за його словами, нині є стабільною, а паніка може негативно вплинути на економіку країни, повідомляє кореспондент Укрінформу..

«Дуже важливо зараз не панікувати. Треба розуміти, що ми можемо розраховувати на наших іноземних партнерів, що економіка нашої країни, золото-валютні запаси та стабільність економіки абсолютно гарантують нам спокійне проходження цього періоду», - сказав Шмигаль.

За його словами, іноземні партнери підтримують Україну. Часто це відбувається одразу після спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським, адже вони розуміють, як дезінформація може вплинути на економіку нашої держави та як може спричинити дестабілізацію. Глава уряду закликав зберігати спокій та займатися кожен своєю роботою.

Він зауважив, що наразі в Україні один із найвищих рівнів золото-валютних запасів - понад 30 млрд доларів - що дозволяє забезпечити стабільний курс на валютному ринку. Крім того, минулого року було повністю виконано бюджет, а доходи якого зросли на 206 млрд грн у порівнянні з 2020 роком. Шмигаль підкреслив, що у 2021 році відбулося зростання експорту товарів на 38%, імпорту - на 33%.

Очільник уряду повідомив, що на сьогодні на єдиному казначейському рахунку знаходиться 55,115 млрд грн у гривні та іноземній валюті. При цьому навантаження за виплатами із бюджету зовнішнім кредиторам до вересня буде помірним.

За словами Шмигаля, за минулий рік в Україну надійшло понад 6,5 млрд доларів інвестицій. Крім того, триває підтримка зі сторони міжнародних партнерів.