Загроза військової ескалації РФ проти України погіршує ситуацію на ринках

Напруженість навколо України - загроза збройного конфлікту - вплинула на продажі на європейських фондових ринках, при цьому основний контрольний показник акцій регіону впав у понеділок на 3%, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Як вказано, це найгірший показник продажі із 26 листопада, коли варіант "Омікрон" був уперше ідентифікований як загроза. Акції на ринках сфер дозвілля і подорожей були одними з тих, хто програв у понеділок в індексі Stoxx 600.

"Ми думаємо, що зрештою повномасштабного конфлікту не буде, але видимість низька, і існує потенціал для швидкої ескалації", - написали стратеги JPMorgan Chase & Co. у записці для клієнтів.

Тим часом напередодні Банк Росії призупинив купівлю валюти через обвал рубля та ринки і щоб послабити тиск на рубль, який упав на тлі напруженості навколо України. Долар у понеділок піднявся вище 79 рублів уперше з листопада 2020 року, а курс євро перевищив 89 рублів - уперше з 20 липня 2021 року.

Також аналітики повідомляють, що українські суверенні єврооблігації з початку 2022 року подешевшали.