Уряд оновив наглядові ради "Укренерго" та "Оператора ГТС"

Уряд за поданням номінаційного комітету погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств - "Укренерго" й "Оператора газотранспортної системи України".

Про це Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі, передає Укрінформ

До наглядової ради "Укренерго" погоджені кандидатури Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до наглядової ради "Оператора ГТС України" - кандидатура Антона Бендика.

Прем'єрка додала, що у зв'язку із завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради "Укргідроенерго" уряд запускає новий конкурс на відповідні посади.

"Доручили Мінекономіки та держкомпанії якомога швидше провести відповідний відбір", - зазначила Свириденко.

За її словами, Кабінет міністрів уже готує подальші рішення щодо конкурсних відборів до інших енергетичних компанії.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року Кабмін затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

У січні цього року на підставі подання номінаційного комітету уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

2 березня Кабмін призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України".