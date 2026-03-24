В офісі виробника дронів TechEx вилучили шпигунські прилади агентів РФ

Українська оборонна компанія TechEx заявила про виявлення у своєму офісі обладнання російських спецслужб для несанкціонованого отримання інформації. Про це компанія повідомила у Facebook, а також підтвердила деталі ситуації в коментарі журналістам "24 каналу".

За інформацією компанії, спецобладнання виявили в кабінеті головного інженера, однак витоку чутливої інформації вдалося запобігти завдяки співпраці з департаментом контррозвідки Служби безпеки України. У TechEx наголосили, що інцидент став результатом тривалої спроби проникнення російських спецслужб до оборонної галузі України.

"Сьогодні вранці в одному з наших офісів у кабінеті головного інженера було вилучено спецобладнання російських спецслужб. Так, і "прослушку" теж. Але завдяки спільним зусиллям департаменту контррозвідки СБУ й нашої команди вдалося не допустити витоку чутливої інформації, захистити виробничі потужності та убезпечити критично важливі дані", - повідомили в TechEx.

У компанії також заявили, що в межах операції вдалося дезінформувати противника, що дало змогу деякий час передавати російським спецслужбам неправдиві дані.

У компанії також підкреслили, що вважають інформаційну безпеку підприємств оборонного сектору елементом загальної обороноздатності держави.

"Ми розглядаємо безпеку виробництв, документації, даних персоналу й партнерських мереж як елемент захисту технологічної незалежності нашої країни. Цього разу злагоджена робота з українськими спецслужбами дала змогу уникнути витоку даних і використати ситуацію на користь держави, бо ми "злили" ворогу недостовірну інформацію. Сьогодні для підприємств оборонки питання інформаційної безпеки є таким самим важливим, як і питання якості та темпів виробництва", - наголосив представник компанії в коментарі журналістам.

За даними джерел "24 каналу", ідеться не лише про локальну спробу технічного проникнення, а про зрив масштабної розвідувальної операції, яка могла мати значно ширші наслідки для оборонної галузі України.

У компанії закликали інші підприємства оборонно-промислового комплексу посилити заходи безпеки і провести додаткові перевірки.

"Під прицілом" російської розвідки всі українські зброярі, їхні технології, співробітники, постачальники й виробництва. Закликаємо колег не зволікати, "звірити годинники", зробити додаткові перевірки та оновити рівні доступу. На жаль, не виключено, що аналогічні "сюрпризи" вже присутні у ваших офісах. Ми відкриті ділитися власним досвідом, контактуйте, адже всі ми працюємо з однією метою - для перемоги України", - заявили в TechEx. За матеріалами Гордон.