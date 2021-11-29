Лукашенко про російсько-українську війну: Ви знаєте, на чиєму боці буде Білорусь

Якщо Україна спробує вирішити конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь, заявив у понеділок на зустрічі з Міноборони Олександр Лукашенко.

Він заявив, що Захід буцімто вигадав фейк про плани Росії напасти на Україну, повідомляє Радіо Свобода.

"Вони (Захід - ред.) чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тож почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча до цього жодних фактичних причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніша, ніж було раніше", - цитує Лукашенка агенція БелТА.

Лукашенко, який прийшов на зустріч у формі "головнокомандувача", зазначив, Білорусь не брязкає зброєю, але готова відповісти.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, у тому числі я, про це б знали, нас би повідомили", - додав Лукашенко.

Раніше "Вголос" повідомив, що дії режимі Лукашенка, який спричинив міграційну кризу на кордоні з Польщею, мають на меті відвернути увагу від активності Росії поблизу території України. Про це глава американського зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкен сказав у розмові з очільником МЗС Польщі.

За матеріалами "Вголос":.