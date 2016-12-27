11-летний школьник поджег себя ради популярности в Интернете

Трагический случай произошел на Днепропетровщине в одном из поселков Криворожского района. 11-летний подросток облил себя горючим веществом и поджег, беря пример с известного украинского видеоблоггера.

Мальчик попал в реанимацию с 60% ожогов тела, сообщает областная полиция.

Правоохранители установили, что 26 декабря трое подростков 11 и 15 лет, после просмотра экстремальных видео, которые набрали большое количество просмотров в Интернете, решили повторить их.

Поджечь себя решил младший из них, а двое других снимали все это на видео. Однако в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду.

Теперь родителям мальчика грозит лишение свободы на срок от 2-х до 5 лет.