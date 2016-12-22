Две трети украинцев не хотят назад в СССР

65,3% граждан Украины не хотят восстановления Советского Союза, а 34.5% хотели бы.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, проведенный с 18 по 23 ноября, сообщает пресс-служба центра.

При этом 12,8% хотят восстановления СССР безоговорочно, а еще 21,7% симпатиков того порядка понимают, что это нереально в современных условиях.

Те, кто не хочет восстановления Советского Союза, составляют большинство опрошенных во всех регионах (от 51% в восточном регионе до 87% - в западном).

Установки в определенной мере коррелируются с возрастом, образованием и соотнесением себя этнически с тем или иным сообществом.

Среди тех, кто считает себя этнически украинцами, не хотят восстановления Советского Союза 69%, а среди "этнических россиян" - лишь 39%.

Среди респондентов в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%, а среди тех, кому 60 лет и больше, - лишь 44%.

Кроме того, чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят восстановления Советского Союза - от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование.

Те, кто хочет восстановления Советского Союза, чаще всего обосновывают это тем, что во времена СССР были уверенность в завтрашнем дне (70%), высокий уровень соцгарантий (64%), бесплатное высшее образование (58%), не было безработицы (55%), материальный уровень жизни ощущался достаточным (53%), люди чувствовали гордость за великое государство (50%), людей радовала стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов (46%).

Исследование проведено в ноябре во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.