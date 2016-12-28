Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 21 области Украины

На 51 неделю 2016 года в 21 области Украины показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превысили эпидемические пороги

Об этом сообщает Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава.

"На 51 неделю 2016 года в 21 области Украины и г. Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги от 1,5% в Луганской до 71,6% в Киевской области. В Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Черновицкой областях зарегистрировано превышение показателей более чем в 2 раза. Только в Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях показатели находятся ниже эпидемического уровня", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в областях Киевской - 1751,6, наименьший - в Харьковской - 535,7 на 100 тыс. населения.

"На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,8% и 6,5% соответственно. Значительные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Западном регионе", - добавили в центре.

Напомним, в Украине на сегодня зафиксировано пять смертей от осложнений, которые были вызваны вирусом гриппа.