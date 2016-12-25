Папа Римский в рождественском послании вспомнил о войне в Украине

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на востоке Украины к выполнению обязательств для установления мира.

Об этом он сказал с балкона базилики Святого Петра в Ватикане сегодня во время традиционного послания Urbi et Orbi по случаю праздника Рождества Христова по западному обряду, передает Радио Свобода.

"Мир мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где безотлагательным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства", - сказал понтифик.

В своем послании Франциск вспомнил о странах и территориях, жители которых больше всего страдают от внутренних, вооруженных конфликтов, войн, гуманитарного кризиса - о Сирии и отдельно город Алеппо, о Святую Землю (Израиль), Ирак, Ливию, Йемен, Нигерия, Южный Судан, Демократическую Республику Конго, Колумбию, Венесуэлу, Мьянму, Корейский полуостров.

"Сегодня эта весть расходится по всей земле, желая достичь всех народов, особенно тех, которые ранены войнами и острыми вооруженными конфликтами, и тех, что сильнее всего чувствуют стремление к миру...Мир тем, кто получил ранения или потерял дорогих лиц в жестоких терактах, которые посеяли страх и смерть в сердцах многих стран и городов", - обратился глава Римско- католической церкви к тысячам верующих, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Сегодня, 25 декабря, верующие западного обряда празднуют Рождество Христово.