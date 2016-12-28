Украинцы назвали политиков года

Рейтинг украинских политиков года возглавил Президент Петр Порошенко, на втором месте - Премьер-министр Владимир Гройсман, третьей является народный депутат Надежда Савченко.

Об этом заявил руководитель социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко во время презентации опроса, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы в конце каждого года спрашиваем граждан Украины о том, кого они считают политиком года... В этом году относительное большинство граждан политиком года назвало Президента Украины Петра Порошенко (9,5% опрошенных).

Порошенко назвали больше, чем всех остальных политиков, вторым по частоте упоминаний был Владимир Гройсман - 7,6%, нардеп Надежда Савченко - 6,7%", - сказал он.

Быченко также добавил, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко назвали политиком года 5,7% опрошенных, а руководителя партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 5,3%.

Опрос проводили Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.