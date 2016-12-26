В Британии умер певец Джордж Майкл

Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет.

По его словам, солист скончался у себя дома в Британии. Смерть звезды подтвердила и здешняя милиция. Об этом в начале рабочей недели, 26 декабря, передает агентство PA ссылаясь на его представителя. Никаких подозрительных событий милиция не нашла.

Настоящее имя Джорджа Майкла - Йоргос Кириакос Панайоту.

Джордж Майкл родился в 1963 в столице Англии. За время музыкальной карьеры было реализовано около ста млн его записей.

Музыкальная карьера началась в группе The Executives, организованной Майклом со своим школьным другом Эндрю Риджли. На счету у Джорджа Майкла две премии "Грэмми" и огромное количество остальных музыкальных наград.