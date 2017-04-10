В понедельник, 10 апреля в Украине ожидается незначительное потепление, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Gismeteo.

"В понедельник, 10 апреля, в Украине ожидается незначительное потепление. На большей части территории страны будет облачно, но без осадков, небольшие дожди пройдут лишь в южных и восточных областях", - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит -1...+7 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +12...+15 °С, на западе страны воздух местами прогреется до +17 °С.

В Киеве ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение суток составит 0...+13 °С.