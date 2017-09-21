21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Православная Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот великий день, на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась Преблагословенная Дева Мария, которую Господь призвал послужить великой тайне земного воплощения Бога - стать Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Об обстоятельствах, связанных с этим событием, рассказывает Священное Предание. В небольшом городке Назарет жил потомок царя Давида Иоаким с женой своей Анной. Они были благочестивые, но детей у них так и не было.

Муж и жена были бездетным до пятидесяти лет. Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бездетность святых Иоакима и Анны даже стала причиной насмешек и поношений со стороны других людей. Но святые Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, веря, что Господь может даровать им чадо и в старости. Они горячо молились Богу и со слезами просили Его даровать им дитя.

Однажды на праздник Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Господу, но священник, как только узнал о бездетности Иоакима, не принял эти дары. Услышав эти обидные и несправедливые обвинение, Иоаким ушел в пустыню. Там он сорок дней и ночей постился и слезно молился, чтобы Господь даровал ему дитя, хотя бы в старости. Узнав о случившемся, праведная Анна тоже стала усердно молить Бога о том, чтобы стать матерью.

Господь услышал их просьбу, архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Через девять месяцев у Анны родилась Дочь, которая стала началом нашего спасения и заступницей пред Богом. По случаю Ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия.

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Сын Божий пожелал для спасения людей стать человеком и Он избирает Себе в Матери ту, которая когда-то чудесным образом была вымолена праведными Иоакимом и Анной. В этот день люди торжественно прославляют Пресвятую Богородицу, обращают к Ней свои хвалебные молитвы с надеждой, что Пречистая никогда не оставит их.