9 мая в Украине значительно похолодает и пройдут дожди

В ближайшие сутки, 9 мая, погоду большинства областей Украины будет определять более влажный и прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди, местами грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны - местами небольшой дождь, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве и области - местами небольшой дождь; температура в Киеве ночью 6-8°, днем 12-14°; по области ночью 4-9º тепла, днем 10-15º.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,5 градусов тепла в 1985 году, а самая низкая - ночью на отметке 1,6 градусов мороза в 1909 году.

В среду, 10 мая, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Снижение температуры ночью до 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе до заморозков 0-5°, на крайнем юге и в Приазовье 4-9° тепла; днем в западных и северных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°.

В Киеве 10 мая - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 2-4° тепла, на земле – до заморозков 0-2°; днем 12-14° тепла.