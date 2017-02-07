AliExpress отменил бесплатную доставку в Украину

Китайский интернет-ритейлер AliExpress отменил бесплатную доставку товаров в Украину и Беларусь.

Об этом говорится на сайте AliExpress Помощник.

Как отмечается, 7 февраля вступают в силу изменения в следствии разработки новой политики в области логистики по отношению к Украине, России и Беларуси.

"Для России бесплатная доставка остается, если заказ будет стоить до 2 долларов. А для Украины и Беларуси теперь бесплатной доставки не будет вообще. Она и раньше была не бесплатной, но очень дешевой, стоимость которой была так мала, что продавец включал ее в стоимость товара и она была практически не ощутима покупателю", - говорится в сообщении.

На сайте указано, что первоначально такая дешевая бестрековая доставка была выгодна как покупателю, так и продавцу.

"Посылки хоть и не отслеживались, но стабильно приходили. Но ситуация поменялась, когда тысячи посылок стали пропадать, не находя своих владельцев. Тысячи покупателей открывали споры, возвращали деньги", - говорится в сообщении.

"Нередки случаи были, когда нечестные покупатели, получив безтрековую посылку, открывали и выигрывали споры, утверждая, что посылку они не получили. С каждым месяцем процент обмана рос. Поэтому АлиЭкспресс разработал стратегию борьбы с таким явлением", - отмечают в компании.

"Теперь все посылки в Украину и Беларусь должны отслеживаться, иметь трек- номер. А это возможно только за счет поднятия требований к условиям доставки и соответственно удорожанию", - заявили в компании.