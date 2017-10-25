Атмосферные фронты принесут в Украину дожди, в некоторые области – мокрый снег

В ближайшие сутки на большей части территории Украины погода изменится: атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут дожди, в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и Луганскую области - мокрый снег и дождь. Лишь в южной части Украины осадки маловероятны.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных и северных областях дожди, в Черниговской и Сумской областях с переходом в мокрый снег, на дорогах местами образование гололедицы, днем в Украине, кроме южных областей, небольшие дожди, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный и западный (на востоке - юго-восточный), 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях и на побережье морей 2-7° тепла; днем в западных, большинстве южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях 7-12°, на остальной территории 2-7° тепла.

В Киеве - дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 октября самая высокая температура днем была +19,5 в 1945 году, самая низкая ночью -6,5 в 2014 году.

27 октября в западных, большинстве северных, центральных областей небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатском регионе сильные дожди; в южных и восточных областях без существенных осадков.

28 октября в Украине дожди, в центральных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди, в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Ветер западный, северно-западный 5-10 м/с, 28 октября на Левобережье южный, 7-12 м/с.

27 октября температура ночью 4-9°, на севере Левобережья и крайнем востоке 0-5° тепла; днем 8-13°; 28 октября в течение суток в западных областях 4-9° в Карпатах около 0°.

В Киеве 27 октября временами дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.