Более 140 осужденных умерли в украинских колониях с начала года

За три месяца текущего года в исправительных колониях Украины умерли 144 заключенных и осужденных, свидетельствуют данные, обнародованные генеральным прокурором Украины Юрием Луценко на совещании по вопросам реформирования деятельности медслужб учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"По состоянию на 30.03.2017 г. умерло 144 заключенных и осужденных против 112 за аналогичный период прошлого года, и это при том, что вследствие гуманизации уголовного законодательства, выполнения "закона Савченко" количество заключенных в учреждениях постоянно уменьшается (за 2016 год - с 81,4 до 60,6 тыс.)", - приводит озвученные генпрокурором данные его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Согласно данным, количество инвалидов в исправительных учреждениях достигает 1200 человек, они нуждаются в особом медицинском наблюдении.

Генпрокурор также отметил проблему с кадрами – штат отделов медицинского обеспечения в 6 межрегиональных управлениях Министерства юстиции укомплектован только на треть. Кроме того, по словам Ю.Луценко, катастрофически не хватает врачей и среднего медицинского персонала, укомплектование которых во многих учреждениях не превышает 50-60%.