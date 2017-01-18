Большинство граждан Украины выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE, которое проводилось SeeD при поддержке Агентства США по международному развитию. Как отмечается, целью исследования было понимание социальной динамики, что лежит в основе конфликта и его трансформации. "В течение 2016 года во всех областях Украины был проведен опрос населения. Следует отметить, что опрос населения проходил как на подконтрольных, так и неподконтрольных правительству Украины территориях", - говорится в сообщении. Так, согласно опросу, по десятибалльной шкале (где 1 - абсолютно не поддерживается, 10 - абсолютно поддерживается) мирные переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе поддерживают во всех областях.

