Большинство жителей мира считают, что жизнь сейчас стала лучше, чем 50 лет назад

Большинство людей в мире считают, что они живут лучше, чем их предки 50 лет назад, однако некоторые страны заметно выбиваются из общей тенденции, включая США, говорится в исследовании Pew Research Center.

Как показывают результаты опроса, проведенного среди почти 43 тыс. человек в 38 странах мира, 43% респондентов отмечают улучшение качества жизни за последние полвека, а 38% говорят, что жизнь стала хуже. Остальные полагают, что особых изменений не произошло.

Самыми большими оптимистами оказались вьетнамцы - по мнению 88% опрошенных, жизнь улучшилась по сравнению с 1967 годом, когда в стране шла война. Повышение качества жизни отметили 69% жителей Индии, 68% жителей Южной Кореи, а также 65% населения Японии, Германии и Турции.

Число тех, кто считает, что жизнь изменилась в лучшую сторону за последние 50 лет, превышает долю пессимистов в 20 странах, включая Россию - позитивно оценивают изменения 50% граждан РФ, негативно - 28%.

Наибольший пессимизм продемонстрировали в ходе опроса жители Венесуэлы, страдающей от жесткого финансового кризиса - отсутствие прогресса заметили 72% респондентов. Также низкий процент довольных жизнью отмечается в Мексике, Иордании и Аргентине.

Среди крупнейших стран мира особым пессимизмом выделяются Италия (50% негативных ответов), Франция (46%) и США (41%).

Отмечается, что самой стабильной страной стали Филиппины - 38% опрошенных в стране заявили, что за последние полвека уровень жизни не изменился.