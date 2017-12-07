Человечество как вид достигло пика своих возможностей - ученые

Масштабное исследование показало, что мы уже достигли максимальных размеров, продолжительности жизни и силы, какие только возможны для нашего вида.

Профессор медицины из Университета Париж Декарт Жан-Франсуа Туссен собрал авторитетную междисциплинарную команду, включающую врачей, генетиков, антропологов, передает Naked Science, ссылаясь на публикацию в журнале Frontiers in Physiology.

Они провели серию масштабных обзоров, накопленных с начала ХХ в.

исторических данных по продолжительности жизни, среднему росту и физическим способностям, учли влияние генетических факторов и внешней среды.

"Эти черты больше не растут, - констатирует профессор Туссен, - несмотря на продолжающийся прогресс в питании, медицине и науке. Это показывает, что современное общество уже позволило виду достичь собственных границ. Мы - первое поколение, которое это осознает".

В самом деле, по словам ученых, если прежде по этим параметрам люди устанавливали один рекорд за другим, то в последние годы максимумы практически не растут.

В целом, человечество вышло на плато - и лишь увеличивается пропорция людей, которые приблизились к этим показателям. Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни так и не превысила примерно 120 лет, средний рост с 1980-х остается на уровне примерно 170 см для женщин и 180 см для мужчин, и даже скорость обновления спортивных рекордов резко упала.

Однако и этого уровня достичь получится не у всех. Ученые считают, что все более заметные изменения окружающей среды могут заставить нас снова "откатиться" к прежним размерам и сроку жизни. "То снижение человеческих возможностей, которое мы наблюдаем уже сегодня, указывает на перемены в окружающей среде, включая климатические, - говорит профессор Туссен. - За последнее десятилетие в некоторых странах Африки средний рост жителей уменьшился; это показывает, что некоторые сообщества уже не могут предоставлять достаточное питание всем детям, поддерживать здоровые условия существования для них".

Ранее британский физик Стивен Хокинг предупредил, что роботы скоро станут "новой формой жизни", которая может превзойти людей.