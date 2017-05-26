Цукерберг получил диплом о высшем образовании

Основатель и исполнительный директор компании Facebook Марк Цукерберг получил диплом Гарвардского университета о высшем образовании.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Мама, я говорил тебе, что вернусь и получу свой ученую степень", - написал М. Цукерберг.

Марк Цукерберг поступил в Гарвард в 2002 году, где учился на факультете психологии. Параллельно он посещал курсы IT-технологий. Обучение он прекратил, когда находился на II курсе.