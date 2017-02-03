Движение транспорта перекрыто на некоторых участках дорог в Закарпатской области

Сход трех снежных лавин 2 февраля около 11:30 произошел на автодорогу местного значения Нересница – Широкий Луг, км 10+300 – км 10+420 Тячевского района Закарпатской области, объемом более 500 куб. м.

Как сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", движение транспорта перекрыто. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает техника (бульдозер и экскаватор).

Около 11:40 произошел также сход трех снежных лавин на дорогу Т-07-20 Межгорье – Колочава – Буштино, км 22 – км 23 у с. Ольшаны Хустского района объемом около 35 куб. м снега. Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает техника (экскаватор).

Также около 14:30 сошла снежная лавина на дорогу Т-07-28 Колочава – Усть-Черная – Калины – Бедевля, км 32+200 (общий объем уточняется). Движение транспорта перекрыто. Помимо этого около 14:40 сошла снежная лавина дорогу Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, км 163 общим объемом более 40 куб.м. снега. Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено. На расчистку дороги от снежной лавины направлена техника (фронтальный погрузчик).