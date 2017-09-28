Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали из зала суда

Ленинский районный суд Харькова на 6 ноября перенес заседание по делу экс- мэра Славянска Нели Штепы. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил судья Виктор Викторов, сообщает "Укринформ".

"Поступило сообщение, что подсудимая госпитализирована из зала суда с высоким давлением и подозрением на гипертонический криз. Кроме того, адвокаты Штепы Александр Тананакин и Александр Шадрин сегодня задействованы в других судебных процессах и прислали заявления с просьбой провести заседание без них. Мы посоветовались и посчитали невозможным проводить заседание суда без обвиняемой и ее защитников", - пояснил он.

В сегодняшнем заседании планировалось допросить свидетелей защиты (их осталось около 40 человек).

Штепу задержали 11 июля 2014 года. В начале октября того же года ей объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).

По данным Генеральной прокуратуры Украины, бывшему мэру Славянска грозит пожизненное заключение.

20 сентября суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

Защита утверждала, что Штепе сменили меру пресечения, поскольку ей не оказывалась надлежащая медицинская помощь.