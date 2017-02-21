Ежегодно в Украине у более чем 40 тыс. человек происходит инфаркт миокарда. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает РБК-Украина. "На сегодняшний день в Украине мы имеем ежегодно более 40 тыс. пациентов, у которых случается инфаркт миокарда. 16 тысяч из них нуждаются в неотложной ангиографии и стентировании", - сказал он. По словам Линчевского, в 2015 году в Украине выполнено 5,3 тыс. неотложных стентирований, а в 2016 - более 6 тыс.

